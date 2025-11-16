نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- التضامن تستعد لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت وزارة التضامن الاجتماعي جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد على الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لموسم الحج الجديد.

وتعمل الوزارة حاليًا على وضع اللمسات النهائية تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار الفائزين بـ 12 ألف تأشيرة حج مخصصة للجمعيات الأهلية هذا العام.

استعدادات مكثفة لموسم الحج

وأكدت الوزارة أنها انتهت من التعاقدات المتعلقة بالإقامة والخدمات الميدانية لضمان أفضل مستوى من الراحة للحجاج، سواء داخل فنادق مكة والمدينة أو في المشاعر المقدسة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتحسين التجربة الخدمية والتنظيمية لحجاج الجمعيات.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة استيفاء عدد من الشروط الأساسية للراغبين في التقديم، أبرزها أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل على بوابة الحج.

كما أكدت أنه لا يحق للمتقدم التسجيل في أكثر من جهة سواء كانت جمعية أهلية أو شركة سياحة أو من خلال قرعة وزارة الداخلية، حيث تعتمد البوابة الموحدة للحج أول طلب يتم تسجيله فقط، ولا يُسمح بتكرار التسجيل مرة أخرى.

نظام التسجيل الإلكتروني

يتم التسجيل عبر بوابة الحج الموحدة المصرية التي تتيح للمواطنين إدخال البيانات والتحقق منها إلكترونيًا، لضمان الشفافية وتفادي أي ازدواج في الطلبات. ومن المقرر أن تُجرى القرعة عبر النظام الإلكتروني المعتمد، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.