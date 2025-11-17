تنسيقية شباب الأحزاب: بيان الرئيس يعكس حرصًا واضحًا على صون نزاهة العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 03:36 مساءً - أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها البالغ للرسالة المهمة التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية، والتي عكست حرصًا واضحًا على صون نزاهة العملية الانتخابية وضمان التعبير الدقيق عن إرادة الناخبين في الدوائر التي شهدت جدلًا خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وثمنت التنسيقية التأكيد الرئاسي على دور الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص والتحقيق، وعلى أهمية قيامها بالتدقيق الكامل في الأحداث والطعون، بما يعزز الثقة العامة في النتائج ويضمن سلامة الإجراءات.

كما رحبت التنسيقية بتأكيد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على الوثائق الرسمية المتعلقة بحصر الأصوات في لجان الفرز، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة المتبادلة بين جميع الأطراف.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التزام الجميع بمعايير النزاهة والشفافية والحياد هو الضمان الحقيقي لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب، وأن تعزيز المنافسة العادلة واحترام القانون هما ركيزتان أساسيتان لاستكمال مسار الإصلاح السياسي وبناء مؤسسات قوية تعكس صوت المواطنين في كل مراحل العملية الانتخابية.