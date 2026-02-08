الكويت تدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:23 مساءً - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان في جمهورية السودان الشقيقة، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، على رفض دولة الكويت القاطع لمثل هذه الأعمال، مؤكدة أن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الإغاثية، يعد خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويقوض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وجددت دولة الكويت موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل يحقق الأمن واستقرار في البلاد.