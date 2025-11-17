تجمعات شعبية في الحسينية لمساندة مرشح "الجبهة الوطنية" السيد رحمو والتأكيد على أهمية التصويت بانتخابات 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمراً جماهيريًا كبيرا لدعم السيد رحمو، مرشح الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وشهد المؤتمر حضوراً جماهيرياً واسعاً من المواطنين، الذين رفعوا أعلام مصر، ولافتات الحزب، وسط أجواء وطنية عكست الحماس والتفاعل، حيث ارتفعت الأغاني الوطنية التي أضفت روح الانتماء والوحدة على الفعالية، مؤكدة على حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، وأصبح المؤتمر منصة حيوية للتواصل المباشر بين المواطنين وقيادات الحزب ومرشحيه، ما ساعد في تعزيز شعور الثقة والمسؤولية تجاه الاستحقاق الانتخابي، وفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم.

وشارك في المؤتمر لفيف كبير من قيادات الحزب، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وكوادر الحزب بالمحافظة، حيث شارك كل من النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، محمد علي يوسف، الأمين المساعد لأمانة المشروعات الصغيرة وحزب الجبهة الوطنية، ومرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، وعثمان شعلان، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية

وأشادت النائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بالحضور الكبير للمرأة المصرية في المؤتمر، مؤكدة على أن صوت المواطن مسؤولية كبيرة يجب أن يترجم بالمشاركة الفعلية في الانتخابات المقبلة.

وقالت العجوز: "الحشد اليوم يستحق تحية حقيقية على تواجده، فنحن نعيش مرحلة مهمة، وصوتنا الانتخابي يصنع الفارق، وكل مواطن مشارك يساهم في رسم مستقبل أولاده وبلده."

وأكدت على أن دعم الحزب للسيد رحمو يأتي في إطار التزام الجبهة الوطنية بترشيح من يمثل المواطنين ويحمل همومهم تحت قبة البرلمان، وأن المشاركة الشعبية هي أساس نجاح أي عملية انتخابية تعكس إرادة المواطنين بشكل ديمقراطي ونزيه، موجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده الكبيرة فى حماية الوطن والمنطقة بالكامل، وحرصه الدائم على الوعى، وأن يكون صوت المواطن محطة فى اختيار من يمثله تحت القبة.

ووجه السيد رحمو، مرشح الحزب، التحية للحضور، مؤكداً التزامه الدائم بخدمة المواطنين في الدائرة طوال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وأوضح رحمو، أن جهوده ركزت على تطوير التعليم والصحة ودعم الفلاح والشباب وتمكين المرأة، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة لكل مواطن بالدائرة.

وأشار مرشح حزب الجبهة الوطنية، إلى أن حزب الجبهة الوطنية يمتلك كوادر قادرة على صناعة الفارق داخل البرلمان، مؤكداً أنه سيكون صوت المواطنين الأمين تحت القبة، وأن التواصل المستمر مع أهالي الدائرة جزء من مسؤولياته الأساسية.

كما وجه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الوطنية في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية تعكس دعم القيادة السياسية وتعزز وحدة المجتمع.

ودعا أبو حرب، المواطنين إلى النزول والمشاركة الفعلية في عملية اختيار ممثليهم، معتبراً أن كل صوت له أثر مباشر في رسم مستقبل الدولة المصرية، وأن الالتفاف حول المرشحين الوطنيين يمثل مسؤولية تجاه الوطن والمواطنين على حد سواء.

وأشاد جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ، بالحضور الكبير وبدور المرأة المصرية في المؤتمر، مؤكداً على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة يومي 24 و25 نوفمبر.

وأشار القادرى إلى أن دعم مرشح الجبهة الوطنية السيد رحمو يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب داخل البرلمان، وأن هذه الخطوة تعكس الالتزام الوطني والحزبي بصون إرادة المواطنين.

وقال القادري: "المشاركة الشعبية هي من ترسم ملامح مستقبل الدولة، ووجودكم هنا يثلج صدورنا جميعاً ويؤكد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية."

وفى ذات الصدد، أشاد محمد علي يوسف، الأمين المساعد لأمانة المشروعات الصغيرة وحزب الجبهة الوطنية، ومرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، بالحضور الكبير، موجهاً التحية للقيادة السياسية على جهودها في بناء الجمهورية الجديدة، ومناشداً المواطنين بالمشاركة الفعلية في الانتخابات البرلمانية.

وأكد على أن العمل العام مسؤولية وليس تشريفاً، وأن النائب الحقيقي صوته من صوت أهله، ونجاحه يعتمد على ثقة ودعم المواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وعي وتكاتف، وأن المشاركة الشعبية هي التي تعزز مسيرة التنمية وبناء الدولة، حيث تكتمل إرادة المواطنين من خلال صوتهم الانتخابي الواعي.

ووجه عثمان شعلان، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، الشكر للقيادة السياسية على الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومؤكداً على ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة.

وحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، باعتبارها واجباً وطنياً ومسؤوليةً مباشرة لضمان تمثيل حقيقي وصادق داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الحزب ملتزم بمواصلة العمل على تعزيز التواصل بين المواطنين ومرشحيه، وضمان وصول صوت المواطن إلى صناع القرار تحت قبة البرلمان.

وفى نهاية المؤتمر الجماهيري، أكد الجميع على أهمية المشاركة الشعبية، وضرورة دعم المرشحين الوطنيين الذين يمثلون صوت المواطنين، مؤكدين على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات تعزز مسيرة البناء والتنمية، وتضمن تحقيق طموحات المواطنين في حياة أفضل، وتكرس قاعدة العمل السياسي النظيف والنزاهة في العملية الانتخابية.