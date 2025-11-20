نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عبدالرؤوف لم يقدم قائمة خاصة بالراحلين عن الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن عقد جلسة بين المدير الفني أحمد عبدالرؤوف ونائب الرئيس هشام نصر لمناقشة قائمة اللاعبين الراحلين غير صحيح تمامًا.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الجهاز الفني لم يقدم حتى الآن أي قائمة خاصة بالراحلين، وأن التركيز الحالي ينصب على استعدادات الفريق للمباريات المقبلة دون الدخول في تفاصيل سوق الانتقالات.

وتابع: عبدالرؤوف سيقدّم تقريرًا فنيًا شاملًا للإدارة في الوقت المناسب، يتم على أساسه اتخاذ القرارات الرسمية، مؤكدة حرص النادي على منع انتشار الشائعات والحفاظ على استقرار الفريق.