نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الفاخر 2025.. وشروط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر منصة مصر العقارية (الشروط ورابط التقديم)

شقق الإسكان الاجتماعي، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن فتح باب الحجز رسميا لوحدات الإسكان الفاخر 2025 في واحد من أكبر الطروحات السكنية الموجهة لشرائح الدخل المتوسط وفوق المتوسط، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات بمعايير حديثة في 22 مدينة جديدة.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للعديد من المشاريع السكنية منها مشروع "جنة"، ومشروع سكن "مصر"، ومنذ أن أعلنت الوزارة عن الطرح الجديد، تشهد منصة مصر العقارية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل الأسعار، وطرق السداد، وشروط الحجز، والمواصفات الكاملة للوحدات.

الإسكان الاجتماعي

ويعد طرح شقق الإسكان الفاخر 2025 من أكبر الطروحات التي تقدمها وزارة الإسكان هذا العام، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير سكن عصري بأسعار مناسبة داخل المدن الجديدة.

ويتيح النظام الإلكتروني للحجز تجربة مريحة وشفافة للمواطنين مع خيارات متعددة للسداد ومساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر والشباب.

موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025

وبدأ التسجيل الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان الفاخر منذ يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى يوم 15 ديسمبر 2025، وذلك من خلال منصة مصر العقارية التي تعتمد نظام الحجز الرقمي الكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

تحميل كراسة شروط الإسكان الفاخر 2025

وأتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي كراسة شروط شاملة عبر منصة مصر العقارية تتضمن، مواقع الوحدات في المدن الجديدة، الأسعار التقديرية.

بالإضافة إلى نظم السداد المتاحة، وأنواع الوحدات، والمساحات المتوفرة بالمشروع، وشروط الحجز والمستندات المطلوبة، ويمكن للمواطنين تحميل الكراسة بصيغة PDF مباشرة من المنصة بعد إنشاء حساب للمستخدم.

قيمة جدية الحجز

وتختلف قيمة جديدة الحجز من مشرع لآخر، حيث تبدأ أسعار حجز الوحدات من مبلغ 150 ألف جنيه فأكثر حسب أماكن المشروع.

وحددت الوزارة مبلغ 250 ألف جنيه كقيمة جدية الحجز للوحدة في مشروع "ظلال"، ومبلغ 150 ألف جنيه جدية الحجز للوحدة في مشروعي "سكن مصر" و"جنة" في ويشترط سداده دفعة واحدة دون تقسيم، وبعد الدفع يحصل المتقدم على رقم مدفوعة يمكنه من خلاله استكمال باقي الإجراءات إلكترونيا.

شروط التقديم في شقق الإسكان الفاخر 2025

ووضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية من أجل قبول طلبات الحجز المقدمة من المواطنين، وتشمل على:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما. لا يحق للزوجين حجز أكثر من وحدة داخل المشروع نفسه. يمكن للشخص غير المتزوج حجز وحدة أو وحدتين كحد أقصى. يعتبر الدفع تأكيدا نهائيا على قبول الشروط والأحكام.

مواصفات شقق الإسكان الفاخر 2025

وتتميز الوحدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان بعدد من المواصفات التي تلائم الباحثين عن سكن فاخر بأسعار تنافسية، وهذه المواصفات كالتالي:

الوحدات مخصصة للسكن فقط ولا يسمح بتغيير نشاطها.

وحدات الدور الأرضي متاحة بحدائق بنظام حق الانتفاع.

وحدات البنتهاوس مزودة بمساحات روف تسعر بنصف سعر المتر.

يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال عامين من تاريخ الحجز.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية

ووضعت الوزارة خطوات بسيطة يمكن لأي مواطن اتباعها من أجل تسهيل التقديم على الوحدات المطروحة، وهي كما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مصر العقارية من خلال الرابط التالي https://realestate.gov.eg/ar أو عبر الضغط هنا . قم بإنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة. قم بتحميل كراسة الشروط والاطلاع على تفاصيل الطرح. قم باختيار المدينة والمشروع والوحدة المرغوبة من خلال المشاريع المتاحة والقريبة منك. قم بسداد قيمة جدية الحجز عبر الدفع الإلكتروني أو مكاتب البريد. متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتائج التخصيص وفق أسبقية الحجز.

طرق السداد المتاحة للوحدات

ووفرت وزارة الإسكان مجموعة نظم سداد مرنة ومناسبة للشرائح المتوسطة وفوق المتوسطة، وتشمل على:

السداد الفوري مع خصم مميز.

أنظمة دفع مقسطة لفترات مختلفة.

إمكانية الاستفادة من برامج التمويل العقاري وفق الضوابط المعمول بها.

الإسكان الاجتماعي، وتضم كراسة الشروط شرحا تفصيليا لكل نظام، وهو ما يساعد المتقدمين على اختيار الخطة الأنسب لهم، وحجز الوحدة السكنية المناسبة.