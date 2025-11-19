نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحتفي بالإبداع العلمي في مهرجان كلية التكنولوجيا والتعليم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في أجواء تسودها الحماسة وروح الابتكار، نظّمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان مهرجانها العلمي بمشاركة متميزة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم عميد الكلية.

وأكد عميد الكلية الدكتور وائل إبراهيم أن المهرجان يُعد منصة حقيقية لإبراز مواهب الطلاب وابتكاراتهم، ويترجم اهتمام الكلية بدعم المشاريع التطبيقية التي تخدم المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى المستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب في المعرض العلمي والمشروعات المشاركة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية أن الفعاليات العلمية جزء أساسي من خطة الكلية لتطوير مهارات الطلاب وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، معتبرًا الجهد الطلابي المبذول خلال المهرجان مثالًا يحتذى به. كما أشار الدكتور محمود مغاوري إلى أن المهرجان يعكس ثمرة التعاون بين الأقسام الأكاديمية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب لعرض أفكارهم العلمية والإبداعية.

وتضمّنت فعاليات المهرجان عددًا من الفقرات المتنوعة، أبرزها:



1. فقرة القرآن الكريم: افتتاح بتلاوة مباركة بصوت أحد الطلاب المتميزين.

2. فقرة الأحاديث النبوية: تناولت فضل العلم والعمل.

3. الندوة التوعوية: ناقشت دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع وسوق العمل.

4. فقرة الشعر: أبدع أحد الطلاب في إلقاء قصيدة عن الطموح والانتماء.

5. فقرة الغناء: فقرة فنية أضفت أجواءً من البهجة والطاقة الإيجابية.

6. المسابقة العلمية: منافسات قوية في مجالات علمية متعددة أظهرت مستوى معرفيًا راقيًا.

7. فقرة الأسئلة والأجوبة: حوار تفاعلي بين الطلاب والأساتذة حول موضوعات علمية وتطبيقية.

8. المعرض العلمي: عرض نماذج وابتكارات نفذها الطلاب داخل منازلهم بإشراف الدكتور حسام بهنسي رئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج، وسط إشادة كبيرة من الحضور.

9. المشروعات العلمية: قدّم الطلاب ابتكارات تطبيقية لحل مشكلات واقعية نالت تقدير لجنة التحكيم.

وترأس لجنة التحكيم نخبة من أساتذة جامعة حلوان، الدكتور علاء الدين يسري الشرقاوي، الدكتور ياسر محمد عبد الهادي الأكشر، الدكتورة رباب سالم عبد العظيم، الأستاذ مدحت عبد الفتاح علاء،الأستاذة مريم محمد محمد.

واختُتم المهرجان وسط إشادة واسعة بمستوى المشاركة الطلابية، بما يعكس رؤية كلية التكنولوجيا والتعليم في دعم الإبداع العلمي والابتكار، وتقديم فعاليات تسهم في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وقد أُقيم المهرجان تحت إشراف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور حسام محمد يحي بهنسي أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج، والمنسق العام للأنشطة الدكتور محمود مغاوري.

كما كان لاتحاد طلاب الكلية دور بارز في تنظيم الفعاليات بقيادة أحمد عادل رئيس الاتحاد ومحمود عبد السلام نائب الرئيس، حيث أسهما في إنجاح اليوم وخروجه بصورة مميزة ولائقة.

