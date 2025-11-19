"جاية في وقتها".. إجازة رسمية لطلاب المدارس والموظفين في هذا الموعد | وبشرى لهؤلاء

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الجاري وبداية عام 2026 تزايدت التساؤلات حول الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري، وكذلك العطلات التي سيحصل عليها المواطنون مع بداية العام الجديد. وفيما يلي توضيح شامل لمواعيد الإجازات الرسمية.

بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي مُنحت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في مطلع نوفمبر، عاد الجدل بين الموظفين والطلاب حول وجود أي عطلات أخرى قبل نهاية عام 2025.

الإجازات الرسمية القادمة للموظفين في عام 2025

ويهتم الكثيرون في هذه الفترة بمعرفة ما تبقى من أيام الراحة سواء للعاملين في الجهاز الإداري أو طلاب المدارس والجامعات، خاصة مع دخول الأسابيع الأخيرة من العام.

وتشير المواعيد الرسمية إلى أن آخر الإجازات خلال هذا العام كانت ذكرى انتصار أكتوبر، تلتها عطلة افتتاح المتحف المصري الكبير. وبعد هذه المناسبات، لن يشهد شهرا نوفمبر أو ديسمبر أي إجازات رسمية جديدة، ما يعني استمرار العمل والدراسة بشكل طبيعي حتى نهاية العام الجاري دون توقف.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2026

أما فيما يتعلق ببداية العام الجديد، فإن عام 2026 سيشهد إجازات مبكرة خلال شهر يناير.

الإجازة الأولى ستكون يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتشمل جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية.

أما الإجازة الثانية فتأتي في 25 يناير، حيث تُحيى ذكرى ثورة 25 يناير بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، مما يمنح المواطنين فرصة إضافية للراحة في الشهر نفسه.

كما سيشهد شهر مارس 2026 مجموعة من الإجازات الرسمية بسبب حلول عيد الفطر المبارك، لتكون من أوائل العطلات الممتدة خلال العام الجديد.