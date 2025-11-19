نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم المعسكر التدريبي الكشفي لجوالة الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة حلوان جهودها فى دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الشباب، حيث تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ( إدارة الجوالة والخدمة العامة ) المعسكر التدريبى الكشفى لجوالى وجوالات الجامعة، وذلك تحت رعاية رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويُقام المعسكر خلال الفترة من الأحد الموافق 16 نوفمبر حتى الخميس الموافق 20 نوفمبر، وذلك بمركز التدريب الكشفى بمنبى (و)، بمشاركة عشائر جوالة كليات الجامعة بعدد(4جوال وجولة) من كل كلية.

ويأتي تنظيم هذه الفاعلية في إطار اهتمام الجامعة بتفعيل الأنشطة الطلابية كإحدى ركائز بناء شخصية الطالب الجامعي، حيث تُسهم المعسكرات الكشفية في تنمية قيم الانتماء والانضباط والمسئولية وروح التعاون الجماعى، إلى جانب اكتساب مهارات القيادة والعمل ضمن فريق، الأمر الذي يدعم إعداد جيل قادر على خدمة المجتمع والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة.

ويتم تنظيم هذه المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة نشوة على مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ محمد سلامة نائب مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وُيشرف علي التدريب مجموعه قادة متخصصين من مكتب التدريب الكشفي والارشادي بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور محمود رشاد، الأستاذ محمد ابراهيم، والأستاذة نسرين زكريا بجانب قادة عشائر كليات الجامعه وإتحاد طلاب لجنه الجوالة والخدمة العامة من الطلاب.