وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:32 صباحاً - قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والوفد المرافق له، بزيارة إلى القاهرة لبحث سبل التعاون الإعلامي، حيث عقد لقاءً مع قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بحضور كلٍّ من:

• الأستاذ طارق نور – رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ طارق مخلوف – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

• الأستاذ محمد السعدي – نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة

وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا لمسيرة التواصل المستمر بين المؤسستين الإعلاميتين في البحرين ومصر.

وخلال الزيارة، أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بالنجاح المبهر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى المستوى العالمي الذي ظهرت به الاحتفالية، وما حققته من قدرة لافتة على إبراز قيمة الحدث وتقديم الصورة الحضارية لمصر إلى العالم باحترافية وإتقان.

كما أعرب سعادته عن فخره وتقديره للشعب المصري، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما يربط البلدين من علاقات وثيقة تُجسّد روح الأخوّة والمحبة المتبادلة بين الشعبين.