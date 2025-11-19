أخبار مصرية

وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:32 صباحاً - قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، والوفد المرافق له، بزيارة إلى القاهرة لبحث سبل التعاون الإعلامي، حيث عقد لقاءً مع قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بحضور كلٍّ من:

• الأستاذ طارق نور – رئيس مجلس الإدارة

• الأستاذ طارق مخلوف – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

• الأستاذ محمد السعدي – نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة

وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين، واستكمالًا لمسيرة التواصل المستمر بين المؤسستين الإعلاميتين في البحرين ومصر.36e5be38-5805-40ad-b4dc-f0717c8ac8aa

 

 

 

وخلال الزيارة، أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بالنجاح المبهر لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى المستوى العالمي الذي ظهرت به الاحتفالية، وما حققته من قدرة لافتة على إبراز قيمة الحدث وتقديم الصورة الحضارية لمصر إلى العالم باحترافية وإتقان.656592ce-9b51-4307-9846-a13fbdc4e5e8

 

 

كما أعرب سعادته عن فخره وتقديره للشعب المصري، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما يربط البلدين من علاقات وثيقة تُجسّد روح الأخوّة والمحبة المتبادلة بين الشعبين. 

 

 

 

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات الإعلامية، إلى جانب الاتفاق على دراسة مشروع إعلامي مشترك بين الجانبين من المقرر إطلاقه خلال عام 2026، بما يعزّز آفاق التعاون ويفتح مسارًا جديدًا للعمل المشترك. b7611b05-7443-48b7-9743-cb108c7671c6

 

 

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

