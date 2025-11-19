نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتلقي السفيرة المكلفة بالبيئة بالحكومة الفرنسية لبحث تعزيز التعاون المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لقاءً مع باربارا بومبيلي السفيرة المكلّفة بالبيئة بالحكومة الفرنسية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة الموارد المائية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “طموح إفريقيا” بالعاصمة الفرنسية باريس.





وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفرنسي في عدد من الملفات الحيوية، من بينها تحلية المياه متوسطة الملوحة لأغراض الزراعة، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وقياس نوعية المياه، وتطوير أنظمة الإدارة الرقمية، إلى جانب رفع كفاءة محطات الرفع وتقليل استهلاك الطاقة. وشدد الوزير على حرص مصر على تعزيز دور الشركات والمؤسسات الفرنسية في تحديث منظومة إدارة المياه.





كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز المشاركة الفرنسية في الدورات المقبلة من أسبوع القاهرة للمياه، من خلال حضور رفيع المستوى ومشاركة فنية موسعة وتنظيم جلسات مشتركة، بما يسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين.





وأعرب وزير الري عن حرص مصر على تنسيق المواقف مع فرنسا بشأن الحوكمة العالمية للمياه، خاصة في المنتديات متعددة الأطراف ومفاوضات المناخ المرتبطة بملف المياه، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق في الفعاليات الدولية المقبلة، ومنها الاجتماع الوزاري لدول البحر المتوسط بروما عام 2026، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.





ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي مصر لتوسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.