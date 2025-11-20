نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التي وافتها المنية صباح اليوم الخميس.
ويتقدّم محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتور شريف فاروق وأسرة الفقيدة الكريمة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.