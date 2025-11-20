نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق أول منظومة وطنية متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية في مصر، والتي تأتي كخطوة محورية نحو تحديث وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأبناء داخل دور الرعاية، بما يحقق حوكمة كاملة لهذا القطاع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الجديدة تشمل بيانات تفصيلية ومحدثة بشكل دائم عن الأبناء، تشمل المراحل العمرية، وشهادات الميلاد، والوضع التعليمي، وغيرها من المعلومات الأساسية، إلى جانب إرفاق صور حديثة لكل طفل. كما ترتبط المنظومة آليًا بين الوزارة وجميع مؤسسات الرعاية على مستوى الجمهورية، التي تتولى إدخال وتحديث البيانات بشكل مباشر.

وخلال اجتماع متابعة حصر دور الرعاية، كشفت الوزيرة أن عدد الأبناء داخل المؤسسات بلغ 7869 ابنًا وابنة موزعين على 465 مؤسسة في مختلف المحافظات، مشيرة إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للرعاية تكون مهمتها العمل على دمج الأبناء معلومي النسب في أسرهم الأصلية وتقديم الدعم اللازم بما يضمن عدم تكرار خروج الأبناء من أسرهم مرة أخرى.

وقدمت الوزيرة تحية تقدير لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو، استشاري نظم ومعلومات الوزارة السابقة، التي وضعت نواة هذه المنظومة عام 2020، قبل أن تستأنف الوزارة العمل عليها وصولًا إلى إطلاقها رسميًا الآن.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومتي الرعاية المؤسسية والرعاية الأسرية، اتساقًا مع جهود الدولة لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجاتهم الأساسية.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، وعدد من العاملين بإدارات الرعاية المؤسسية والأسرية وتكنولوجيا المعلومات.



1000632778

1000632777

1000632776

1000632775

1000632774

1000632773