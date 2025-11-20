نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستعرض أمام الحكومة حصاد أسبوع من الإنجازات الوطنية وافتتاحات رئاسية كبرى في مختلف القطاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يستعرض أمام الحكومة حصاد أسبوع من الإنجازات الوطنية وافتتاحات رئاسية كبرى في مختلف القطاعات

رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض خلاله سلسلة من الفعاليات والإنجازات المهمة التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية في ظل متابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات القومية الكبرى.

الإنجاز النووي بمحطة الضبعة

استهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية الخطوة الاستراتيجية التي شهدها مشروع محطة الضبعة النووية أمس، والمتمثلة في تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، وذلك بحضور رفيع المستوى من فخامة الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأوضح مدبولي أن الحلم النووي الذي طال انتظاره منذ منتصف القرن الماضي أصبح اليوم واقعا ملموسا بفضل الإرادة الصلبة والعمل الدؤوب.

اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون النووي

أشار رئيس الوزراء إلى توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة، إلى جانب توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم الروسية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية السلمية، وتمثل تقدما مهما في مسيرة المشروع القومي للضبعة النووية.

افتتاحات رئيس الجمهورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تطرق مدبولي إلى تشريف الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تأكيد الرئيس أن ما تحقق من إنجازات جاء بجهد مشترك وعمل متواصل، وأن مصر أصبحت تمتلك فرصا واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وامتلاكها أحد أهم الممرات الملاحية عالميا. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا متابعة الرئيس المستمرة.

فعاليات الاتصالات والتكنولوجيا

أشاد رئيس الوزراء بافتتاح النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا، موضحا أن قطاع الاتصالات أصبح قطاعا استراتيجيا تقوده الدولة لدعم الاقتصاد المصري، ضمن خطة شاملة لدعم القطاعات الواعدة.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

استعرض مدبولي أيضا فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي. وأكد أن ملف الصحة العامة يحتل مكانة رئيسية في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، موجها الشكر للدكتور خالد عبدالغفار والوزراء المعنيين على ما يبذلونه من جهود متواصلة.

مهرجان الفسطاط الشتوي الأول 2025

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتدشين مهرجان الفسطاط الشتوي الأول، مؤكدا أن المنطقة التاريخية تتحول إلى لؤلؤة حية تضيء القاهرة القديمة بفضل جهود الدولة ومتابعة الرئيس.



اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتعبير عن شعوره بالفخر بما يتحقق على أرض مصر من إنجازات متتالية، مؤكدا أن الدولة ماضية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس عالمية ومتطورة.