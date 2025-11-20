نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، بهدف تيسير الإجراءات وتعزيز جذب الاستثمارات السينمائية الأجنبية.

النافذة الرقمية الموحدة للتصوير الأجنبي

تنص اللائحة على إنشاء نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي، تديرها لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء كافة التنسيقات والموافقات مع الجهات المختلفة.

كما تلزم اللائحة جميع الجهات الحكومية والهيئات المتعاملة مع التصوير الأجنبي بالربط الإلكتروني مع اللجنة لضمان سرعة إنهاء التصاريح والموافقات، مع مراعاة الضوابط الفنية والأمن السيبراني.

مهام لجنة مصر للأفلام

تتولى اللجنة مسؤوليات واسعة تشمل:

الترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في الإنتاج السينمائي الأجنبي.

التنسيق للحصول على موافقات السيناريو وتصاريح التصوير، وتسهيل دخول وخروج المعدات بالتعاون مع الجمارك.

متابعة أعمال التصوير الأجنبية وتذليل العقبات اللوجستية والفنية.

عرض المواقع المسموح بالتصوير فيها عبر النافذة الرقمية، وتعريف الإنتاج الأجنبي بالقوانين واللوائح المنظمة.

ترشيح شركات الإنتاج المحلي والكفاءات الفنية المصرية لتنفيذ المشاريع الأجنبية.

مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها من المطارات والموانئ، مع التنسيق لتوفير الحوافز للمشروعات الكبرى.

وضع أطر للتعاون الثنائي مع الوزارات والجهات المعنية من خلال بروتوكولات مشتركة تحدد المهام والواجبات ولائحة أسعار الخدمات المؤداة.

هدف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تبسيط الإجراءات، جذب الإنتاج الأجنبي، وتعزيز مصر كوجهة سينمائية عالمية، مع ضمان التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لتسهيل التصوير الأجنبي بما يعزز الاستثمار السينمائي والاقتصاد الثقافي في مصر.