عاجل- مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارًا خلال اجتماعه الأسبوعي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 12 قرارًا مهمًا تشمل التعليم العالي، الاستثمار الصناعي، التنمية المحلية، البنية التحتية، والطاقة، بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

أبرز القرارات الحكومية

إنشاء جامعة أهلية جديدة باسم الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا بالعاصمة الجديدة، تضم 16 كلية في مجالات الطب، الهندسة، العمارة، الفنون، الإعلام، اللغات، القانون، التربية، الأعمال والسياحة، بهدف تعزيز التعليم العالي وفق المعايير العالمية، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

اعتماد مشروع مصنع للصودا أش في العلمين الجديدة بتكلفة استثمارية تزيد عن 680 مليون دولار، مع توفير نحو 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة، وتركيز على توطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.

تخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير المحجر الصحي الحيواني وزيادة طاقته الاستيعابية من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس.

تخصيص أراضٍ في محافظات أسيوط وقنا لإقامة قرى للظهير الصحراوي تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة لدعم التنمية المحلية.

تحويل استخدام أراضٍ بوادي النطرون بالبحيرة لإقامة ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بالتزامن مع مشروع القطار السريع.

اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 100 منازعة.

اعتماد مشروعات معالجة المخلفات البلدية بمحافظتي الشرقية وقنا بالتعاون مع شركات متخصصة، وتشغيل المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عامًا.

التصرف بنظام البيع في قطعة أرض مملوكة لجهاز إدارة الأموال المستردة لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية.

اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117.

ترخيص تعديل اتفاقيات البترول مع شركات محلية وأجنبية لاستغلال منطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس، بهدف زيادة الإنتاج والاستثمارات.

الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج "تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، مع التركيز على تحسين التعليم، الصحة، المياه، وتطوير جودة الحياة للفئات الأقل حظًا في المناطق العشوائية.