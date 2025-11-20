نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جلسة مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري الجنوبي بقصر الاتحادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في قصر الاتحادية، حيث عقدا جلسة مباحثات مشتركة تناولت تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية.

تفاصيل الزيارة

وصل الرئيس الكوري الجنوبي والسيدة قرينته إلى قصر الاتحادية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتشمل اللقاءات الرسمية كبار المسؤولين لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.

تاريخ العلاقات الثنائية

شهدت العلاقات المصرية الكورية الجنوبية طفرة مهمة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، حيث اتفق القادة على رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة مجالات التعاون.

وتواصلت هذه الديناميكية، وتم رفع العلاقات الثنائية رسميًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2023، ما يعكس زخم التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.