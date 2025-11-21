سفير مصر بالدوحة: توافد أبناء الجالية المصرية فى قطر على لجان انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 نوفمبر 2025 02:24 مساءً - أكد السفير وليد فهمى الفقى، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، أن أبناء الجالية المصرية فى الدوحة يتوافدون منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للمشاركة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، فى مشهد يعكس حرصهم الواضح على أداء واجبهم الدستورى فى هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وقال السفير الفقي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، خلال متابعته لسير العملية الانتخابية بلجنة السفارة المصرية بالدوحة - إن أبناء الجالية حضروا لتأدية واجب وطني يتمثل في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مشيدًا بالحس الوطني والوعي السياسي الذي يتمتع به المصريون المقيمون في قطر، وحرصهم الدائم على التواصل مع وطنهم الأم.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة كبيرة داخل مقر البعثة، وسط أجواء يغلب عليها الشعور بالانتماء والاحتفاء، لافتًا إلى أن وجود الأطفال الذين رافقوا ذويهم من الناخبين أضفى أجواء من البهجة داخل المقر، خاصة مع رفع الأعلام المصرية.

وأضاف أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة، بما في ذلك تجهيز مسارات دخول وخروج واضحة للناخبين، وتوفير فرق متابعة لاستقبال الناخبين والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهم في تيسير عملية التصويت وضمان انسيابها دون أي معوقات.

وأكد السفير وليد الفقي استمرار السفارة في تقديم جميع أوجه الدعم لتيسير عملية التصويت اليوم وغدًا، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

تنعقد انتخابات النواب في مرحلتها الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر فيما يخص تصويت المصريين في الخارج، فيما ينطلق التصويت في الداخل في أيام 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

يختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وفى وقت سابق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى نص على أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

وبموجب القرار، سيكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي .

يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذين يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع بالخارج داخل 139 لجنة في 117 دولة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.