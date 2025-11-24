نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، محافظة القاهرة.

استقبل المواطنين موكب الرئيس بمحيط اللجنة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، حيث وجه لهم التحية من داخل سيارته قبل دخوله اللجنة للإدلاء بصوته، وسط أجواء احتفالية تعكس حرص المصريين على المشاركة في العملية الديمقراطية.

تفاصيل المرحلة الثانية من الانتخابات



تنطلق اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.

تشمل هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية بإجمالي 5287 لجنة اقتراع فرعية، حيث يتنافس على المقاعد 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة تمثل القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعات "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" و"شرق الدلتا".

القطاعان الانتخابيان للمرحلة الثانية

قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ.

قطاع شرق الدلتا: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

شهدت اللجنة إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتيسير عملية التصويت وضمان وصول الناخبين بسهولة إلى اللجان، مع مراعاة جميع الإجراءات التي تضمن راحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.