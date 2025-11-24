نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ضبط مندوب مرشح مستقل بحوزته أموال وبطاقات رقم قومي أمام لجنة انتخابية بالمحلة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط شخص يُدعى م. الحلاق في منطقة محيي الدين بدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى، وهو مندوب لأحد المرشحين المستقلين، أثناء تواجده بمحيط إحدى اللجان الانتخابية.

وعُثر بحوزة المتهم على مبالغ مالية كبيرة وبطاقات رقم قومي، ما أثار الشبهات حول قيامه بمحاولات شراء أصوات الناخبين لصالح المرشح الذي يمثله، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الانتخابي.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يعرض على الناخبين مبالغ مالية مقابل التصويت لصالح المرشح، وهو تصرف يُعد تدخلًا غير قانوني في إرادة الناخبين ويخالف نصوص القانون الذي يجرم التأثير المالي على التصويت ويعاقب عليه القانون.

وأشارت المصادر إلى استمرار تفعيل الحملات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للفساد أو شراء الأصوات خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.