وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات المرحلة الثانية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

أحمد جودة - القاهرة - تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرت الوزيرة سلسلة من الاتصالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين، للاطمئنان على انتظام فتح اللجان الانتخابية وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى للتصويت. وأكد المحافظون خلال الاتصال أن العملية الانتخابية تسير بانضباط، مع تسجيل توافد ملحوظ للمواطنين من مختلف الفئات العمرية على اللجان.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تذليل أي عقبات أمام الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، لضمان إجراء عملية انتخابية حضارية ومنظمة، مشددة على أهمية سرعة التعامل مع أي ملاحظات بالتنسيق بين غرف العمليات.

كما أشارت الوزيرة إلى استمرار المتابعة الميدانية والدورية من جانب المحافظين، إلى جانب عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة حتى انتهاء التصويت غدًا، مع استمرار الربط والتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية والمراكز الفرعية بالمحافظات لضمان جاهزية واستقرار المنظومة.
 

