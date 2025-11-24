عاجل ـ غرفة عمليات الانتخابات ترصد مخالفات محدودة وتؤكد اتخاذ إجراءات فورية دون التستر على أي تجاوز

أحمد جودة - القاهرة - غرفة عمليات الانتخابات ترصد مخالفات محدودة وتؤكد اتخاذ إجراءات فورية دون التستر على أي تجاوز

تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عملها على مدار الساعة لمتابعة سير الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى داخل 13 محافظة وتشمل 5287 لجنة فرعية تتبع 73 لجنة عامة، وسط تأكيدات رسمية بالتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها أثناء التصويت.

متابعة غرفة العمليات لسير التصويت

أوضحت الهيئة أن عدد المرشحين المتنافسين يبلغ 1316 مرشحًا فرديًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاع شرق الدلتا والقاهرة وسط وجنوب الدلتا. وأكدت الغرفة استمرار التنسيق والتواصل الفوري مع رؤساء اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة، مع رصد ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، والتعامل مع الشكاوى بعد فحصها والتأكد من صحتها.

إجراءات قانونية فورية ضد المخالفات

شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها لن تتستر على أي مخالفة انتخابية، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية فورًا عند رصد أي تجاوز داخل اللجان أو في محيطها. وأكدت أن جميع المخالفات يتم توثيقها والتعامل معها في الوقت ذاته لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

أبرز الوقائع التي تم رصدها خلال اليوم الانتخابي

أعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عن عدد من الوقائع التي تم التعامل معها قانونيًا، ومنها:

ضبط شخص بحوزته بطاقات رقم قومي تخص عددًا من الناخبين وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبط شخص يحمل مبالغ مالية لتوزيعها لصالح أحد المرشحين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشوب حريق في أرض فضاء بجوار إحدى اللجان دون أي تأثير على سير عملية التصويت.

حدوث مشاجرة خارج إحدى اللجان أدت لتوقف التصويت لمدة 10 دقائق قبل استئنافه.

مشاجرة بين مرشحين خارج لجنة فرعية وتم التعامل معها قانونيًا.

قيام أحد الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع، وهي مخالفة تُعد جريمة انتخابية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة.