نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته إلى بيروت.. وزير الخارجية يجري اتصالًا مع البطريرك الماروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة اللبنانية.

أكد الوزير عبد العاطي على وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.