نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مؤسسة "الحمل الصغير" بمدينة العبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور، حيث كان في استقبالها الدكتورة شيرين زقلمة والمهندس سامي أمين عضوا مجلس إدارة المؤسسة. جاء ذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن، والأستاذة زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق "قادرون باختلاف"، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية.

واطلعت وزيرة التضامن خلال جولتها على الخدمات الاجتماعية المقدمة داخل المؤسسة، ومنها بيت الحمل الصغير الذي يقدم الرعاية لنحو 88 طفلًا وطفلة، يتم توزيعهم على بيوت أسرية يضم كل منها 6 أبناء لضمان توفير بيئة مستقرة وحياة أقرب للنموذج الأسري.

وتابعت الوزيرة عددًا من الأنشطة المقدمة للأطفال، مؤكدة الاهتمام بجميع الجوانب التعليمية والثقافية والفنية والرياضية، حيث توفر المؤسسة دروسًا في الموسيقى، وتتيح ممارسة الرياضة وعلى رأسها "اليوجا"، إلى جانب تقديم دعم نفسي يساعد الأطفال على تفريغ الطاقة السلبية وبناء الثقة بالنفس، بما يؤهلهم ليكونوا طاقات منتجة وقادرة على الاندماج السليم في المجتمع.

كما أجرت الوزيرة جولة داخل أروقة المؤسسة والتقت بالأطفال من مختلف الأعمار خلال مشاركتهم في الأنشطة المتنوعة، مؤكدة تقديرها لجهود المؤسسة في توفير مساحات واسعة ومجهزة تساعد على ممارسة الأنشطة بصورة آمنة ومتكاملة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي في ختام جولتها بمستوى الخدمات المقدمة داخل المؤسسة، ووصفتها بأنها نموذج إيجابي في مجال الرعاية الاجتماعية المتكاملة، لما توفره من دعم شامل ينعكس بشكل كبير على تنشئة الأطفال ورعايتهم.

1000640851

1000640850

1000640849

1000640848

1000640846

1000640847

1000640845

1000640844