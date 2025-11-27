الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد عشبة الزاز من النباتات الطبيعية التي اكتسبت انتشارا واسعا بفضل تأثيرها الواضح في تحسين مظهر الشعر وتقويته فهي تنمو في مناطق المغرب العربي وتستخدم منذ زمن طويل كعلاج فعال لمشكلات الشعر المتنوعة إذ تساعد على تنعيم الخصلات ومنع تساقطها كما تسهم في الحد من التقصف والجفاف الناتج عن التعرض للحرارة وأشعة الشمس وتعمل على تهدئة فروة الرأس وتقليل الالتهابات الجلدية وتمنح الشعر لمعانا ومظهرا صحيا مما يجعلها جزءا مهما من روتين العناية بالشعر الطبيعي.

«ضاع عمرنا واحنا نجهل الكنز ده».. عشبة ربانية موجودة فـي كل بيت تنظف القولون وتطرد الغازات وتقضي علي الامساك

طريقة إعداد عشبة الزاز

يمكن تجهيز وصفة عشبة الزاز بسهولة من خلال مزج كمية من مسحوق العشبة مع مقدار مماثل من الماء الساخن وإضافة نوع مناسب من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز ثم تقليب المزيج جيدا حتى تتشكل عجينة متماسكة وبعد تركها لتبرد توضع العجينة على الشعر من الجذور إلى الأطراف وتترك لمدة ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر وتساعد هذه الوصفة على تغذية الشعر بعمق وترميم الألياف التالفة وتنشيط البصيلات مما يمنح الشعر قوة اكبر وكثافة أوضح ولمعانا طبيعيا دون حاجة إلى مستحضرات كيميائية.

أساليب متنوعة للاستفادة من عشبة الزاز

توفر عشبة الزاز عدة طرق للاستخدام حسب احتياجات الشعر فإلى جانب الوصفة الأساسية يمكن غلي مقدار من مسحوق العشبة في كوب من الخل على نار هادئة لمدة نصف ساعة ثم تصفية السائل وتركه ليبرد وخلطه بكمية بسيطة من الزيت الطبيعي ثم تدليك فروة الرأس به لمدة ساعة قبل الغسل وتفيد هذه الطريقة في تقوية الجذور وتنعيم الشعر كما يمكن إضافة مسحوق العشبة إلى الشامبو أو البلسم لزيادة فائدتهما فهي بديل طبيعي آمن يعزز حيوية الشعر ويحافظ على صحته بعيدا عن تأثير المواد الكيميائية.