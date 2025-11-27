نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة والهيئة العامة للرعاية الصحية يوقعان مذكرة تفاهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم منظومة التدريب الطبي في مصر، أعلنت جامعة الجلالة توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بين كلٍّ من الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت رعاية وحضور الدكتور اشرف حاتم، رئيس مجلس امناء جامعة الجلالة.

تهدف الاتفاقية إلى دعم الشراكة الأكاديمية والمهنية بين المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب والكوادر الطبية، ويعزز قدرات منظومة التأمين الصحي الشامل داخل جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، علي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الجامعة بتوفير فرص تدريبية متقدمة للطلاب، قائلًا: نسعى في جامعة الجلالة إلى خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة الداعمة للقطاع الصحي، بهدف تأهيل جيل من الخريجين يمتلك المعرفة والمهارة والخبرة العملية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل إضافة كبيرة للبرامج التدريبية الطبية داخل الجامعة، ويعزز من جاهزية طلابنا لسوق العمل.

كما صرّح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلًا: يسعدنا التعاون مع جامعة الجلالة، أحد أهم الصروح الأكاديمية الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك بنية صحية قوية وكوادر على أعلى مستوى، ونرحب بدعم الطلاب والكوادر الطبية بالجامعة من خلال برامج تدريبية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم رؤية الدولة في تطوير العنصر البشري داخل القطاع الصحي.

يمثل هذا التعاون خطوة محورية في دعم التعليم الطبي والتدريب السريري والمهني لطلاب وخريجين جامعة الجلالة، ويعزز من التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر.