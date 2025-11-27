الارشيف / أخبار مصرية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور رامي ماهر صادق غالي، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور السيد عبدالعظيم يوسف محمد العجوز، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة طنطا.

• الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم، عميدًة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

• الدكتور أحمد حسين إبراهيم محمود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الزقازيق.

• الدكتور حسام أحمد سعيد عوض، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنوفية.

• الدكتور هاني حامد علي دسوقي، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمد عبدالله عبدالغفار مخلوف، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة قناة السويس.

 

سعد محمود

