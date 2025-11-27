نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور رامي ماهر صادق غالي، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور السيد عبدالعظيم يوسف محمد العجوز، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة طنطا.

• الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم، عميدًة لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

• الدكتور أحمد حسين إبراهيم محمود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الزقازيق.

• الدكتور حسام أحمد سعيد عوض، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنوفية.

• الدكتور هاني حامد علي دسوقي، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمد عبدالله عبدالغفار مخلوف، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة قناة السويس.