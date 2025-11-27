الإمارات تعلن إنسحابها من سباق استضافة كأس آسيا 2031

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 01:16 مساءً - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بشكل رسمي عن سحب ملف ترشحه لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2031، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ليبقى عدد الملفات المتنافسة على احتضان البطولة القارية 6 ملفات فقط.

الإمارات تعلن انسحابها من سباق إستضافة أمم أسيا 2031

وكانت الإمارات تتصدر 7 ملفات لإستضافة بطولة كأس أمم أسيا 2031، إلى جانب كل من أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الكويت، والإمارات، كما تقدمت أوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان بملف مشترك لاستضافة البطولة.

ويعد انسحاب الإمارات مفاجأة لكونها واحدة من أبرز الدول القادرة على تنظيم بطولات كبرى، بعد نجاحها في استضافة كأس آسيا عامي 1996 و2019، إلى جانب مسابقات عالمية مثل كأس العالم للأندية، وكأسي العالم للشباب والناشئين.

وجاء انسحاب الإمارات رغم امتلاكها بنية تحتية ضخمة ومنشآت رياضية عالمية المستوى، وسط توقعات بأن تستمر في التركيز على استضافة بطولات دولية كبرى في المستقبل.

أمم أسيا 2031

وستكون كأس آسيا 2031 النسخة العشرين في تاريخ البطولة، والمتزامنة مع الذكرى 75 عامًا على انطلاقها، بمشاركة 24 منتخبًا كما هو متبع منذ توسيع البطولة في نسخة 2019 في الإمارات.

وسيعمل الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة على تقييم ملفات الاستضافة المقدمة، وتدقيق كافة الوثائق قبل طرحها للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية عام 2026، لاختيار الدولة التي ستحتضن البطولة.