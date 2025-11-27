نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في إطلاق ميثاق المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٧ نوفمبر، إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر، والذي يأتي تزامنًا مع مرور ٣٠ عامًا على إطلاق عملية برشلونة التي أرست أسس الحوار والتعاون في منطقة المتوسط.

كما يشارك وزير الخارجية، في اجتماع وزاري لإطلاق ميثاق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية وكبار المسئولين المشاركين في المنتدى لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.