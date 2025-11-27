وزارة الخارجية تنجح فى إعادة 131 مواطنا مصريا من ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 نوفمبر 2025 03:32 مساءً - استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، رحلة قادمة من طرابلس على متنها 131 مصريا، فى أعقاب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية فى طرابلس مع الجهات الليبية المختصة بالتنسيق مع القطاعات بوزارة الخارجية المعنية فى إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

إجمالى المصريين المستعادين من ليبيا خلال العام

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإعطاء أولوية خاصة وبذل الجهود لاستعادة المواطنين المحتجزين فى الخارج.

وصرح السفير الجوهري بأنه منذ بداية العام الجاري تم استعادة 1132 مواطنا مصريا من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا، كما تم استعادة أكثر من 1500 مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية.

تحذيرات الخارجية بشأن الهجرة غير الشرعية

وأضاف أن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تهيب بالمواطنين بأهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وكذلك عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة.