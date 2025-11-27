نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من التدريب المكثف (ICC) للمجندين فى مجال التعهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنمية القدرات الرقمية لدى الشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على أن تقود مسيرة التحول الرقمى الشامل فى مختلف القطاعات بالدولة، إحتفلت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثف (ICC) والتى نظمت بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

لمدة (4) أشهر لصالح خريجى كليات الهندسة تخصص (حاسبات) وكليات الحاسبات والمعلومات من المجندين الموجودين بالقوات المسلحة، وحصل خلالها المتدربون على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشهادات الدولية، وأحتسبت مدة الدورة ضمن فترة تأدية الخدمة العسكرية للمجندين.

وألقت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات كلمة أشارت خلالها إلى أن البرنامج يستهدف التدريب التطبيقى من خلال النظم المتطورة للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب لخلق فرص عمل حقيقية فى مختلف القطاعات.

وألقى اللواء توفيق مختار توفيق مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة كلمة أكد فيها على دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى تدريب الجنود فى مجالات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما ألقى الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة أشاد فيها بما حققة البرنامج من نتائج متميزة، مؤكدًا أن تمكين الشباب بالمهارات الرقمية يمثل محورًا أساسيًا لدعم جهود الدولة فى تعزيز عملية التحول الرقمى.

من جانبهم أشاد الخريجون بالدعم الذى قدمته القوات المسلحة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريبهم عبر منظومة تعليمية متطورة تمنح الدارسين الفرصة لإكتساب الخبرات العملية التى تواكب إحتياجات سوق العمل وتفتح الطريق أمامهم للعمل والتميز فى السوق المحلية والدولية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.