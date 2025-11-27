العالم اليوم - عقب الانقلاب.. تعيين جنرال رئيسا انتقاليا لغينيا بيساو

انتم الان تتابعون خبر عقب الانقلاب.. تعيين جنرال رئيسا انتقاليا لغينيا بيساو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 نوفمبر 2025 03:24 مساءً - تم تعيين الجنرال هورتا نتام رئيسا انتقاليا وللقيادة العسكرية العليا في غينيا بيساو لمدة عام، حسبما أعلن العسكريون الذين نفذوا انقلابا الأربعاء في مؤتمر صحفي، الخميس.

وقال هورتا نتام بعدما أدى اليمين خلال مراسم في مقر هيئة الأركان: "عينت للتو لأكون على رأس القيادة العليا".

وأفاد مراسلو "فرانس برس"، أن تدابير أمنية مشددة اتخذت حول رئاسة الأركان.

كما أعلن العسكريون إعادة فتح الحدود، وقال المفتش العام للقوات المسلحة الجنرال لاسانا مانسالي: "كل الحدود فتحت الآن".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نددت في وقت سابق من الخميس، بالانقلاب الذي شهدته غينيا بيساو بعد 3 أيام من انتخابات رئاسية وتشريعية.

وقالت المنظمة الإقليمية في بيان، إن الانقلاب العسكري يشكل "انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري وتهديدا مباشرا لاستقرار البلاد والمنطقة برمتها".

والأربعاء أعلن عسكريون سيطرتهم "الكاملة" على غينيا بيساو، وتعليق العملية الانتخابية وتوقيف الرئيس، في حين كانت الدولة الفقيرة الواقعة في غرب إفريقيا تنتظر نتائج الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي أجري الأحد.

وكثيرا ما أعقب إعلان نتائج الانتخابات حركات احتجاجية في غينيا بيساو.

وتلت الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2019، أزمة استمرت أشهر عدة بعدما أعلن كل من إمبالو وخصمه بيريرا الفوز.

وتعد غينيا بيساو من أفقر بلدان العالم، إذ يعيش نحو 40 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وتحولت إلى مركز لتجارة المخدرات بين أميركا الجنوبية وأوروبا، في ظل عدم الاستقرار السياسي.