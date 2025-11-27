نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام هلال: مشروع "العدلية" قصة حقيقية ولم أقرر تنفيذه بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى السينارست هشام هلال ما تردد مؤخرًا عن تنفيذ مرتقب لمشروع مسلسل" العدلية" عن قصة أول قارئة قرآن في مصر، مؤكدًا أنه لم يتعاقد مع أي جهة إنتاج بخصوص هذا المشروع.

هشام هلال

تصريحات هشام هلال

أشار هلال إلى أن صاحبة القصة الحقيقية "كريمة محمد العدل" عرفها الجمهور في ثلاثينات وأربعينيات القرن العشرين باسم "كريمة العدلية" عبر الإذاعة المصرية، مضيفًا أنه لا ينوي في الوقت الحالي تحويلها إلى عمل درامي من الأساس.

آخر أعمال هشام هلال

وكان من آخر أعمال المؤلف هشام هلال الفنية، هو مسلسل العتاولة الجزء الأول، بطولة احمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وحقق العمل نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، حيث تم عرضه في رمضان قبل الماضي 2024.