المستشفى الجوى التخصصى تستضيف فريق عمل لعلاج حالات الصرع

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد المعطى أمريكى / مصرى الجنسية أستاذ وخبير علاج إضطراب كهرباء المخ الصرع بجامعة ميزورى – أمريكا

والأستاذ الدكتور / ساندى لام أمريكى الجنسية أستاذ وخبير العلاج الجراحى لمرضى الصرع الغير مستجيب للأدوية – جامعة نورث وستيرن – أمريكا
فى الفترة من 19/12/2025 إلى 2/1/2026.

وتستقبل العيادات التحضيرية الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين يومى (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع حتى  8/12/2025 من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الرابعة عصرًا والحجز والإستعلام على رقم تليفون: 19448– 01066556695.

 

