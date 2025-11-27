نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يقرّ 9 قرارات جديدة تشمل تعديلات تشريعية ومشروعات نفع عام وتوسعات تعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تعزيز العمل التشريعي، وتطوير القطاعات الخدمية، وتوسيع مشروعات النفع العام، ودعم جهود الدولة في مجالات البيئة والتعليم والبحث العلمي.

تعديل تشريعي جديد يخص الأزهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له. ويتضمن التعديل إعادة صياغة المادة (93 مكررًا 17)، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، مع استبقائه حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغه سن التقاعد.

كما أجاز القرار مدّ الخدمة لمدة عام — تجدد سنويًا حتى 3 سنوات — بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وفق الاحتياج الفعلي وقدرة العضو على القيام بأعمال التدريس. ويستمر من يتم مدّ خدمته في الحصول على كامل حقوقه التأمينية والأجر الكامل بعد بلوغ سن الشيخوخة.

انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة من خلال دعم فني ومالي للدول المشاركة. وتمتد المبادرة لدعم استعادة الغطاء النباتي، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير إطار حوكمة مشتركة.

كما تفتح المبادرة فرصًا للاستثمار والشراكات مع مؤسسات دولية ومنظمات داعمة للمشروعات البيئية.

الانضمام كشريك لبرنامج “أفق أوروبا”

ووافق مجلس الوزراء على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي والابتكار “أفق أوروبا”، وهو أكبر برنامج تمويل للبحوث والابتكار في الاتحاد الأوروبي.

ويسهم البرنامج في دعم مواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. وسيتيح القرار للباحثين المصريين فرصًا متساوية مع نظرائهم الأوروبيين للاستفادة من التمويل البحثي وتبادل الخبرات العلمية.

إقامة مشروعات للنفع العام في خمس محافظات

كما وافق المجلس على إقامة 7 مشروعات للنفع العام في محافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية وسوهاج والبحيرة، على مساحة إجمالية تبلغ فدانين و9 قراريط و4 أسهم.

وتشمل المشروعات: مد خطوط غاز طبيعي، وإنشاء مساجد، ومحطات قياس وخفض الضغط، ومدارس للتعليم الأساسي، ومعهدًا أزهريًا، وغيرها من المشروعات الخدمية.

استغلال وحدات حرفية في شمال سيناء

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة التقييم الخاصة بوزارة المالية بشأن طلب محافظة شمال سيناء الترخيص بالانتفاع لـ 46 ورشة حرفية في مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد في العريش لصالح إحدى الشركات لمدة عشر سنوات، مما يسهم في دعم النشاط الحرفي والتشجيع على الاستثمار المحلي.

تخصيص أرض لتوسعات تعليمية في بورسعيد

ووافق المجلس كذلك على ترخيص الانتفاع بمساحة 2210 أمتار مربعة بحي المناخ في بورسعيد لصالح إحدى الشركات لمدة 26 عامًا، بهدف تنفيذ توسعات بإحدى مدارس اللغات، بما يتماشى مع خطط تطوير البنية التعليمية بالمحافظة.

استغلال أرض غير مستغلة في بني سويف

كما وافق على استغلال قطعة أرض بمساحة 505.5 متر مربع ببني سويف، ضمن خطة الدولة لحوكمة أصولها واستغلال الأراضي غير المستغلة لتوفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز التنمية المحلية، في إطار عمل اللجنة المختصة بحصر أصول الدولة غير المستغلة.

تخصيص مقار جديدة لعدد من الجهات الحكومية

وأقر المجلس تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وعددهم 345 موظفًا، إلى جانب تخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لجزء من قطاع الخبراء.

كما تمت الموافقة على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح إجمالي الوحدات 4 وحدات، ووحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية ليصبح الإجمالي 6 وحدات في مقرات وزارة البيئة بالمعادي سابقًا.

تعاقدات جديدة لوزارة الإسكان والتعليم

واختتم مجلس الوزراء قراراته بالموافقة على تعاقد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع “سكن لكل المصريين” لمدة عام.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم لإدارة وتشغيل القنوات والمنصات التعليمية، وتأجير حيز فضائي على نايل سات لمدة خمس سنوات، دعمًا للمنظومة التعليمية الرقمية.