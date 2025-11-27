نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي سابق: روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والسيادة الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال توم أرمبروستر دبلوماسي أمريكي سابق، إن هناك الكثير من الأمور المعقدة التي يتم النقاش حولها بشأن خطة السلام الأمريكية في أوكرانيا، موضحًا، أنّ روسيا هي من قامت بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وانتهكت دولة ذات السيادة ودولة جارة، وكذلك اتفاقية السلام.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كان هناك اتفاق على ورق مكتوب أن أوكرانيا سوف تقوم بتسليم أسلحتها النووية وروسيا سوف تحترم هذه الحدود".

وتابع: "ولكن، روسيا قامت بانتهاك هذا الاتفاق، وهذا حدث عن طريق ضمانات أمنية من قبل كل من بريطانيا والولايات المتحدة، موضحًا، أنه بالنظر إلى هذا التاريخ، فإن أوكرانيا ستكون لديها هذه الشكوك بشأن أي شيء مكتوب، إنها ترغب في ضمانات أمنية تكون حقًا واقعية.

وواصل: "بوجود قوات أوروبية على الأرض.. لا أعلم كيف ستبدو هذه التفاصيل، ولكن أوكرانيا لا بد أن تكون مرتاحة لهذه الضمانات الأمنية، ولا بد أن يكون هناك ضمانات حقيقية وواقعية".