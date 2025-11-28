أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تُشكل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لتعزيز الصحة والتعليم والثقافة والشباب

أعلنت الحكومة عن اتخاذ قرار بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية الإنسان المصري وتطوير كافة القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، بما يشمل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة وتفعيل السياسات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الحياة لجميع فئات الشعب المصري.

مهام المجموعة الوزارية للتنمية البشرية

تختص المجموعة الوزارية بعدة مهام رئيسية، منها متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء. كما تُعنى المجموعة بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الحياة الأسرية.

تعزيز الثقافة وتجديد الخطاب الديني

تركز المجموعة أيضًا على وضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع، مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تناسب اهتماماته واحتياجاته. كما تتولى المجموعة وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف إلى نشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين مختلف فئات الشعب المصري.

تطوير قطاعي الشباب والرياضة

تشمل مهام المجموعة متابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، بما يعزز من قدرات الشباب ويساهم في بناء شخصية وطنية متوازنة. كما يتولى أعضاء المجموعة النظر في أي اختصاصات أخرى أو موضوعات يحال إليهم من رئيس مجلس الوزراء لضمان التنسيق الكامل بين الوزارات المختلفة وتنفيذ السياسات بشكل متكامل وفعال.