أمن المنيا يضبط مزارع تعدى على عامل بسلاح نارى لخلافات عائلية بينهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن إصابة أحد الأشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 نوفمبر الماضى، تبلغ لمركز شرطة مطاى من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب برش خرطوش، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مزارع "زوج شقيقة زوجته"، لخلافات عائلية بينهما قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح نارى، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السلاح النارى المستخدم بندقية خرطوش، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.