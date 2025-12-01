ليفربول يعود لسكة الانتصارات بثنائية ضد وست هام فى غياب محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - فاز فريق ليفربول ضد وست هام بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على الملعب الأولمبي بلندن بالجولة الـ 13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26.

وست هام ضد ليفربول



جاء هدفا فريق ليفربول عن طريق الثنائي ألكسندر إيزاك، وكودي جاكبو في الدقيقتين 60، و92 على التوالي لصالح الريدز.

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن المشاركة في المباراة بعدما تواجد على مقاعد بدلاء ليفربول ضد وست هام فى مباراة اليوم.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم، سجل ألكسندر إيزاك هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثماني مباريات، منهيًا بذلك أطول فترة صيام له عن التهديف في المسابقة (7 مباريات أيضًا، أبريل - مايو 2023).

بهذه النتيجة، تواجد فريق ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والخسارة في 6 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي مثلهم.

بينما تواجد فريق وست هام في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 27.



مباراة وست هام ضد ليفربول



ونجح ليفربول في تصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها بالسقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

في المقابل، فشل وست هام فى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.



تشكيل وست هام ضد ليفربول



- حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

- خط الدفاع: آرون وان بيساكا - توديبو - مافروبانوس - ضيوف.

- خط الوسط: ماجاسا - بوتس - لوكاس باكيتا - فيرنانديز.

- خط الهجوم: جارود بوين - كالوم ويلسون.

وجاء تشكيل ليفربول ضد وست هام



- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

- خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستير، ريان جرافنبرج.

- خط الهجوم: فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.