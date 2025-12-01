نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مشاركتنا في معرض إيديكس2025، فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع في الشراكات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.



وفي سياق فعاليات اليوم الأول للمعرض ، وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية.، حيث أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية موضحا أنه تم دراسة وبحث تأسيس ضخ استثمارات لإنشاء خطوط انتاج جديدة في العديد من الصناعات الدفاعية المختلفة، وتعزيز التصدير للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.

وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " أن العقد الذي تم توقيعه اليوم هو استمرار للتعاون المشترك في مجالات صناعية أخري مع شركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية ، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لتعزيز الشراكة مع الأشقاء العرب وتحقيق التكامل الصناعي والإقتصادي في الصناعات الدفاعية والمدنية من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية والموارد الإقتصادية المتوافرة بدول المنطقة العربية.

من جانبهم،أعرب كبار مسئولي شركة القلعة رد فلاج الإماراتية الصينية،عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع،مشيدين بإستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي،ومعربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع الهيئة في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفتح منافذ جديدة للتصدير.