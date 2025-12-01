نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كيانات تعليمية وصحية مخالفة بالعمرانية وكرداسة وتنفيذ حملات انضباطية مكثفة بإمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات الأحياء لرفع الإشغالات والتعامل مع المخالفات التي تعطل الحركة المرورية وتشوه المظهر العام، وذلك في إطار جهودها لإعادة الانضباط للشارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي حي العمرانية تم غلق ورفع محتويات عدد 2 كيان يزاولان أنشطة تعليمية دون ترخيص ويتسببان في إزعاج المواطنين، وذلك بشارع عيد مصطفى وشارع الزعفراني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة كرداسة، تم تنفيذ قراري غلق لعدد (2) مصحة علاج إدمان دون ترخيص مع التشميع والإخلاء الكامل واتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية وذلك حفاظًا على السلامة العامة وضبط المنشآت المخالفة.

كما واصل حي إمبابة حملاته الانضباطية، حيث شهدت شوارع العامل الأول ونفق إمبابة وعدد آخر من القطاعات حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، مما أسفر عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإزالة أخرى لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.

جاءت الحملات بمتابعة من اشرف بكر رئيس حي إمبابة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد ثابت رئيس مركز كرداسة.

FB_IMG_1764607355161

FB_IMG_1764607358676

FB_IMG_1764607344084

FB_IMG_1764607348688

FB_IMG_1764607334548

FB_IMG_1764607341487

FB_IMG_1764607327777

FB_IMG_1764607331644

FB_IMG_1764607322922