نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 طن مخلفات بشارع عثمان محرم وحملات نظافة بالعروبة والنيل بالطالبية والوراق ومركز أبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء والمراكز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها هيئة النظافة والتجميل في مناطق الطالبية وأبو النمرس والتي أسفرت عن تنفيذ 30 نقلة مخلفات بإجمالي 600 طن بشارع عثمان محرم.

كما شملت الأعمال رفع المخلفات بشارع العروبة إلى جانب أعمال التجريد ورفع كفاءة النظافة بشارع النيل بالوراق، كما تم تنفيذ أعمال طلاء البلدورات بما يساهم في تحسين الشكل الجمالي للشارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة.

