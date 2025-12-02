نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: واشنطن تتحرك لمساعدة نتنياهو والبحث عن مخرج من أزمته القضائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو يرفع لاءاته الثلاث ويرفض الاعتراف أو الندم أو الاستقالة

قال الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ هناك تحركات من جانب الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب من أجل العفو على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهناك محاولة لإخراج نتنياهو من هذه الورطة التي يعاني منها بشدة خلال هذه المرحلة، خصوصًا بعد فشل مراهنته على أن تسقط أو تنهار القضايا رقم 1000 و2000 و4000 بمرور الوقت مع استمرار وجوده في الساحة السياسية.

واستطرد "ثابت"، في حواره مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن نتنياهو كما رفع لاءات ثلاث: لا اعتراف، لا ندم، لا استقالة من الحياة السياسية أو العمل السياسي، وهذه مشكلة كبيرة تُمثل حتى بالنسبة للداخل الإسرائيلي تحديًا بالغ الأهمية.

وتابع: "الأول هو أنه يحاول توجيه ضربة قاصمة للنظام القضائي في إسرائيل حسب هؤلاء، ويحاول الإفلات من سلطة إنفاذ القانون، والنقطة الثالثة محاولة أن يبقى راسخًا في مكانه وفي سلطته وفي موقعه كرئيس للوزراء".

وواصل، أن هذا يمثل تحديًا داخل إسرائيل نفسها، أما محاولة أن تكون هناك صفقة، فبالفعل هناك محاولة حتى من جانب واشنطن لدعم نتنياهو في هذه الورطة التي يعاني منها بشدة، حتى إنه يشكو من استدعائه للمثول 3 مرات أسبوعيًا على سبيل المثال، ولكن أيضًا هناك محاولة لأن يضم هذا صفقة شاملة تشمل أيضًا الوضع والترتيبات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع مع إيران".