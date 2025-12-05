مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا بالمجموعة السابعة في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:32 مساءً -

أسفرت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة.

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران – مصر - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

تفاصيل سحب قرعة كأس العالم 2026

وتعد القرعة هي قرعة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونها قرعة أول نسخة من المونديال ستقام بمشاركة 48 منتخباً علماً أن هناك ستة مقاعد للمنتخبات المشاركة لم يتم حسم أصحابها حتى الآن إذ سيتأهل منتخبان عبر الملحق العالمي وأربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي علماً أن مباريات الملحقين العالمي والأوروبي ستلعب في مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وتُبث مراسم القرعة عالميًا قبل أشهر من انطلاق النسخة الموسعة من المونديال، التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وخلال الحفل يتعرف كل منتخب على منافسيه في صيف 2026، حيث تقام المباريات عبر ملاعب منتشرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تصنيف قرعة كأس العالم 2026

وحسب التوزيع المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمستويات، ضم الوعاء الأول منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا، ويضم الوعاء الثاني منتخبات كرواتيا والمغرب وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويضم الوعاء الثالث منتخبات قطر والنرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية وجنوب أفريقيا.

فيما يضم الوعاء الرابع منتخبات الأردن والرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهايتي ونيوزيلندا والمنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، والمنتخبين الاثنين (أ، ب) المتأهلين من الملحق العالمي.

خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

وتقرر أن يستضيف ملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح التي ستقام يوم 11 يونيو بينما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب "هارد روك" في ميامي.

وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى إقامة 13 مباراة في كندا بواقع 7 لقاءات في فانكوفر و6 مباريات في تورنتو، بينما ستقام 13 مباراة أخرى في المكسيك بواقع 5 مباريات في العاصمة مكسيكو سيتي و4 مباريات في جوادالاخارا و4 مباريات في مونتيري.

بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأكبر باستضافة 78 مباراة مقسمة إلى 6 مباريات في سياتل و6 في سان فرانسيسكو و8 في لوس آنجيليس و7 في هيوستون و9 في دالاس و6 في كانساس سيتي و8 في أتلانتا و7 في ميامي و7 في بوسطن و6 في فيلادلفيا و8 في نيوجيرسي ونيويورك.