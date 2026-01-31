الارشيف / أخبار مصرية

المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد للعام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 11:20 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى العام فى النظام الجديد كالتالى:

 

أولا: مواد دراسية تخصصية ، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل:

 

(اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء).

 

ثانيا: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل:

 

(اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء).

 

ثالثاً: مواد دراسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء).

 

رابعا: مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل:

 

(التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الوطنية).

 

 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بداية من 20  يونيو 2026، كما وجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

