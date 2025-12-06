نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس في المقال التالي

الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم فحص أكثر من 7 ملايين طالب منذ بداية العام الدراسي الجاري وحتى الآن، ضمن جهود الدولة لحماية صحة الأطفال وتعزيز الوقاية المبكرة من الأمراض.

تفاصيل المبادرة وأعداد الطلاب المفحوصين

أوضحت الوزارة أن عدد الطلاب المفحوصين حتى الآن وصل إلى 7 ملايين و180 ألفًا و832 طالبًا، ضمن نحو 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، سواء للطلاب المصريين أو غير المصريين.

آلية الفحص والخدمات المقدمة

تشمل المبادرة إجراء مسح طبي كامل لكل طالب، يشمل:

قياس الوزن والطول

تحديد نسبة الهيموجلوبين في الدم

وتتم العملية بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان تغطية جميع المدارس بشكل دقيق ومنظم.

متابعة الحالات وتحويلها للعلاج

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحالات المكتشفة يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، مع تسليم كل طالب «كارت متابعة» يتضمن بياناته لضمان المتابعة الدورية في جميع المحافظات.

فرق العمل والتنظيم الطبي

يشارك في المبادرة نحو 2000 فريق طبي مدرب على أعلى معايير الفحص ومكافحة العدوى، مع تنفيذ المسح على مدار العام الدراسي لتجنب التكدس والازدحام. كما تتولى فرق التثقيف الصحي توعية الطلاب بالسلوكيات الصحية السليمة، بالإضافة إلى استقبال استفسارات المواطنين عبر الخطين الساخنين «105» و«106».

أهمية المبادرة لصحة الطلاب والمجتمع

تساهم هذه المبادرة الرئاسية في الكشف المبكر عن أمراض منتشرة بين الأطفال، مما يساعد على علاجها قبل تفاقمها، ويضمن صحة أفضل للطلاب، ويقلل العبء الصحي على الأسرة والمجتمع، ويعزز ثقافة الوقاية الصحية منذ مراحل التعليم المبكرة.