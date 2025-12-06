نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مشاهدة مباراة مصر والامارات قمة نارية في لوسيل: استعدادات قوية قبل صدام مصر والإمارات في كأس العرب 2025 في المقال التالي

قمة نارية في لوسيل: استعدادات قوية قبل صدام مصر والإمارات في كأس العرب 2025

يشهد ملعب لوسيل واحدة من أقوى مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس العرب 2025-2026، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره منتخب الإمارات في مواجهة حاسمة ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم العربية. كلا المنتخبين يدخل اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحسين موقفهما في ترتيب المجموعة ومواصلة مشوار المنافسة نحو ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والإمارات في كأس العرب 2025

تنطلق المباراة مساء السبت 6 ديسمبر 2025 على أرضية استاد لوسيل، وذلك في المواعيد التالية:

8:30 مساء بتوقيت مصر

9:30 مساء بتوقيت السعودية

10:30 مساء بتوقيت الإمارات

طموحات المنتخبين قبل المواجهة

يسعى المنتخب المصري لتحقيق أول فوز له بعد تعادله في المباراة الافتتاحية أمام الكويت، بينما يطمح المنتخب الإماراتي لتعويض خسارته أمام الأردن واستعادة آماله في الصعود.

المنتخب المصري يريد الوصول إلى النقطة الرابعة، بينما يدخل الأبيض الإماراتي بحثًا عن أول ثلاث نقاط تعيد التوازن للمجموعة.

القنوات الناقلة للمباراة

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن نقل مباريات البطولة عبر قنواتها المفتوحة بجودة عالية دون اشتراك، ومن أبرز القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 1 – التردد: 11013 – أفقي – 27500

beIN SPORTS Xtra 1 – التردد: 12604 – أفقي – 27500

تحليلات ما قبل اللقاء

تقدم القنوات الرياضية تغطية شاملة للمباراة، تشمل قراءة فنية لأبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين، إلى جانب تحليل أداء اللاعبين في الجولة الأولى، وسط توقعات بأن يعتمد منتخب مصر على الضغط العالي، مقابل محاولة المنتخب الإماراتي استعادة التوازن الدفاعي والاعتماد على المرتدات السريعة.

فقرة إضافية مشوقة

وتشير التوقعات إلى أن مباراة اليوم قد تكون واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات، خاصة في ظل حاجة المنتخبين الماسة للنقاط الثلاث. الأداء الذي قدمه الفريقان في الجولة الأولى يمنح اللقاء طابعًا مليئًا بالندية، وقد تشهد المباراة تغييرات تكتيكية مفاجئة من كلا المدربين بحثًا عن السيطرة على وسط الملعب واستغلال المساحات. الجماهير العربية تنتظر عرضًا كرويًا ممتعًا، وقد يحمل هذا اللقاء أولى مفاجآت البطولة في حال تمكن أحد المنتخبين من فرض هيمنته مبكرًا.