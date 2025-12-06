نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة حاسمة في إيلاند رود.. ليفربول يبحث عن العودة للانتصارات ضد ليدز يونايتد الليلة في المقال التالي

يستعد ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت لخوض مواجهة صعبة الليلة أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026. وتُقام المباراة على ملعب إيلاند رود، وسط ترقب كبير من جماهير الريدز لرؤية ردة فعل الفريق بعد التعثر في الجولة الماضية أمام سندرلاند بهدف مقابل هدف.

ليفربول يدخل المباراة في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يقاتل ليدز يونايتد للهروب من مراكز الهبوط بعدما جمع 14 نقطة فقط وضعته في المركز السابع عشر.

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

8:30 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز

سيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1 المشفرة.

يؤدي المعلق حسن العيدروس المهمة الصوتية لهذا اللقاء المنتظر.

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة لليفربول الذي يحاول استعادة مستواه وتحسين ترتيبه في جدول البطولة، خاصة مع الضغوط المتزايدة على المدرب سلوت بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة. كما يعتمد ليدز على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة في صراع البقاء. الأنظار تتجه أيضًا إلى أداء محمد صلاح الذي يسعى لهز الشباك من جديد وقيادة فريقه للعودة لطريق الانتصارات.

التكشيلة المتوقعة لليفربول امام ليدزفي مباراة اليوم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فيرتز، كييزا.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة عبر موقع دوت الخليج



