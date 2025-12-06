أخبار مصرية

مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»

0 نشر
0 تبليغ

مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 10:16 صباحاً - رحبت جمهورية مصر العربية بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات، وهو تجديد حظي بتأييد واسع من ١٥١ دولة عضواً، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

وإذ تؤكد مصر دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل، فإنها تشدد على أن دور الوكالة يظل محورياً ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين. كما تُذكّر بأن وجود الأونروا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسؤولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ضمان استمرار تحويل الأونروا

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا