ضبط مرتكبي وقائع سرقة حسابات إلكترونية وانتحال الهوية عبر روابط احتيالية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار ورود بلاغ من أحد المواطنين تضرر خلاله من ورود لينكات مجهولة المصدر على الهاتف الخاص بوالدته مرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعى وعقب فتحها تم سرقة حسابتها وإنتحال صفتها والتواصل مع معارفها عن طريق برامج الهواتف الذكية وطلب تحويل مبالغ مالية منهم على محافظ إلكترونية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عامل ، سيدتين – مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) ، وبحوزتهم ("5 هواتف محمولة ، جهازين تابلت" وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم (10) وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.